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Подавший сигнал бедствия борт Belavia сядет в Москве

Анна Безрукова
18 минут назад

Рейс Belavia Минск - Анталия сделал резкий разворот над Алексеевкой и теперь готовится к посадке в столичном аэропорту Домодедово. В салоне находится 189 пассажиров, 2 пилота и 5 бортпроводников. Борт подает сигнал бедствия, но что конкретно произошло, пока непонятно. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Подавший сигнал бедствия борт Belavia сядет в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также источник уточняет, что, согласно предварительной версии, у борта Belavia отказал один из двух двигателей.

Кроме этого, к настоящему моменту появились данные, что на борту «Белавиа» сработал датчик неисправности давления, передает Телеграм-канал RT.

Ранее сегодня появилась информация, что самолет Belavia, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Первоначально отмечалось, что лайнер направляется в Воронеж, где совершит вынужденную посадку.

Но позже распространились данные, что борт не сел в Воронеже, как ранее написали ряд СМИ, а направляется в сторону Москвы.

Напомним, 16 июля под Томском самолет Ан-20 совершил жесткую посадку - у судна отказал двигатель. Все случилось в штатном режиме, все находившиеся на борту люди спаслись.

Тогда появились сообщения, что лайнер прекратил выходить на связь, сработал аварийный маяк. На поиски были отправлены вертолеты. Когда пропавший Ан был найден, сразу стало понятно, что имела место жесткая посадка, а не крушение.

А еще на неделю раньше до этого самолет той же категории, Ан-26, при посадке потерпел крушение Камчатке. Борт врезался в скалу, в результате произошедшего погибли 28 человек.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,Москва,Минск,
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