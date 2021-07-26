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Задержание подпольных оружейников в России показали на видео

Алевтина Жаркова
24 минуты назад

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность подпольных оружейников. Обнародованное ведомством видео оперативных мероприятий появилось в новостных Telegram-каналах.

Сеть незаконных торговцев оружием разоблачили в 25 регионах страны. При задержании у злоумышленников были изъяты 272 единицы огнестрельного оружия, самодельное стреляющее устройство («авторучка»). Кроме того, были также обнаружены 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тысяч патронов различного калибра.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Россия,
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