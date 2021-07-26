Следующий из Минска в Анталию лайнер Belavia подал сигнал бедствия

Самолет Belavia, который следовал из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил источник Интерфакса.

Первоначально отмечалось, что лайнер направляется в Воронеж, где планирует совершить вынужденную посадку.

Но, в соответствии с последними данными, борт не сел в Воронеже, как ранее написали некоторые издания. Самолет находится на 8000 футов в сторону Москвы, сообщает Телеграм-канал Inside Avia.

Напомним, 16 июля под Томском лайнер Ан-20 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. Все произошло в штатном режиме, все пассажиры воздушного судна остались живы.

Вначале появились тревожные сообщения: лайнер перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк. На поиски отправились вертолеты. Когда нашли исчезнувший Ан, сразу стало очевидно, что произошла жесткая посадка, а не крушение.

Этот Ан-28 использовался для полетов с 1989 года, то есть в течение 30 лет, а через полгода, в январе 2022 года, закончится его сертификат летной годности. Хотя, отмечается, что документ можно продлить.

После проведенной проверки руководители авиакомпании сообщили, что накануне полета воздушное судно не имело никаких неисправностей.