В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Следующий из Минска в Анталию лайнер Belavia подал сигнал бедствия

Анна Безрукова
29 минут назад

Самолет Belavia, который следовал из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил источник Интерфакса.

Следующий из Минска в Анталию лайнер Belavia подал сигнал бедствия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первоначально отмечалось, что лайнер направляется в Воронеж, где планирует совершить вынужденную посадку.

Но, в соответствии с последними данными, борт не сел в Воронеже, как ранее написали некоторые издания. Самолет находится на 8000 футов в сторону Москвы, сообщает Телеграм-канал Inside Avia.

Напомним, 16 июля под Томском лайнер Ан-20 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. Все произошло в штатном режиме, все пассажиры воздушного судна остались живы.

Вначале появились тревожные сообщения: лайнер перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк. На поиски отправились вертолеты. Когда нашли исчезнувший Ан, сразу стало очевидно, что произошла жесткая посадка, а не крушение.

Этот Ан-28 использовался для полетов с 1989 года, то есть в течение 30 лет, а через полгода, в январе 2022 года, закончится его сертификат летной годности. Хотя, отмечается, что документ можно продлить.

После проведенной проверки руководители авиакомпании сообщили, что накануне полета воздушное судно не имело никаких неисправностей.

В причинах жесткой посадки Ан-28 в тайге нашли нестыковки

А еще неделей ранее до жесткой посадки Ан-28 лайнер той же категории, Ан-26, в ходе посадки разбился на Камчатке. Судно врезалось в скалу, в результате трагедии умерли 28 человек.

Происшествия,Интерфакс,Минск,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители