В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Из мести: подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе о своём поступке

Анна Безрукова
35 минут назад

Подозреваемый в убийстве заместителя главы отдела уголовного розыска в Ставрополе в ходе допроса заявил, что совершил это из мести. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Из мести: подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе о своём поступке
Фото: ТАССТАСС

Издание уточняет, что задержанный Ибрагим Симбаригов рассказал следователям, что застрелил полицейского Руслана Абовяна ради мести за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева. Дадаев погиб в ходе задержания шесть лет назад, когда силовики Ставрополья специально приехали за ним в Чечню. Тогда это событие привело к широкому общественному резонансу на Кавказе, свое негодование выражал даже глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Таким образом Джамбулата Дадаева хотели задержать в рамках дела о покушении на бизнесмена.

В ходе допроса Ибрагим Симбаригов сразу признался в содеянном и уточнил, где выбросил оружие, из которого убил сотрудника полиции.

Интересно, что следователи действительно обнаружили оружие на названном Ибрагимом Симбариговым адресе в Андроповском районе Ставрополя. Находка включает редкие экземпляры: специально модифицированный пистолет Макарова, созданный для советских спецслужб, а также автоматический пистолет Стечкина, который тоже используют особые подразделения. Также нашли и обоймы от обоих пистолетов: от Макарова – пустая, а от Стечкина – отстрелянная наполовину.

Происшествия,Джамбулат Дадаев,Рамзан Кадыров,Ставрополь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители