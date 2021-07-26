Из мести: подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе о своём поступке

Подозреваемый в убийстве заместителя главы отдела уголовного розыска в Ставрополе в ходе допроса заявил, что совершил это из мести. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

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Издание уточняет, что задержанный Ибрагим Симбаригов рассказал следователям, что застрелил полицейского Руслана Абовяна ради мести за смерть уроженца Чечни Джамбулата Дадаева. Дадаев погиб в ходе задержания шесть лет назад, когда силовики Ставрополья специально приехали за ним в Чечню. Тогда это событие привело к широкому общественному резонансу на Кавказе, свое негодование выражал даже глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Таким образом Джамбулата Дадаева хотели задержать в рамках дела о покушении на бизнесмена.

В ходе допроса Ибрагим Симбаригов сразу признался в содеянном и уточнил, где выбросил оружие, из которого убил сотрудника полиции.