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Нож нашли в кармане адмирала, жену и сына которого убили в Петербурге

Газета.Ruиещё 15
52 минуты назад

Дочь отставного адмирала Военно-морского флота Леонида Лобанова, зарезанных сына и супругу которого нашли ранее в его квартире в Петербурге, первая заявила полиции о пропаже своей семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что женщина, будучи в Мурманске, позвонила в полицию и сказала, что ее родные давно не выходит на связь, а соседи жалуются на резкий запах, исходящий из квартиры ее отца.

В итоге полицейские, вскрыв квартиру, нашли тела женщины и ее сына. По предварительной информации, они пролежали в доме около двух недель.

В убийстве полиция подозревает самого Леонида Лобанова, который погиб под колесами электрички 16 июля. Уточняется, что в ходе обысков в кармане экс-адмирала нашли нож.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после убийства семьи отставного адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге. Согласно информации ведомства, вечером 24 июля в квартире одного из домов по улице Бутлерова нашли тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями.

"Додумки": СК о причастности адмирала ВМФ к убийству семьи

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области ведется розыск подозреваемого. Позднее соседи Лобанова рассказали о случившемся в его квартире.

Происшествия,Видео,МВД,Санкт-Петербург,Мурманск,
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