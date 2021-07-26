Полицейские в США спасли сбитых автомобилем женщину с грудным ребенком. Кадры произошедшего в штате Нью-Йорк инцидента появились на платформе YouTube.
На кадрах запечатлено, как легковушка врезается в припаркованное авто и сбивает женщину с ребенком, после чего влетает в витрину барбер-шопа. Находившиеся в соседнем магазине стражи правопорядка тут же поспешили на место ЧП. Правоохранители голыми руками подняли автомобиль и извлекли из-под него 8-месячную девочку и ее мать.
Пострадавшие были доставлены в больницу, где у малышки был диагностирован перелом черепа, а у женщины – сложные переломы ног. Виновника аварии арестовали за вождение в нетрезвом виде.