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Спасение полицейскими матери с ребенком из-под авто сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Полицейские в США спасли сбитых автомобилем женщину с грудным ребенком. Кадры произошедшего в штате Нью-Йорк инцидента появились на платформе YouTube.

На кадрах запечатлено, как легковушка врезается в припаркованное авто и сбивает женщину с ребенком, после чего влетает в витрину барбер-шопа. Находившиеся в соседнем магазине стражи правопорядка тут же поспешили на место ЧП. Правоохранители голыми руками подняли автомобиль и извлекли из-под него 8-месячную девочку и ее мать.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где у малышки был диагностирован перелом черепа, а у женщины – сложные переломы ног. Виновника аварии арестовали за вождение в нетрезвом виде.

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