На кадрах запечатлено, как легковушка врезается в припаркованное авто и сбивает женщину с ребенком, после чего влетает в витрину барбер-шопа. Находившиеся в соседнем магазине стражи правопорядка тут же поспешили на место ЧП. Правоохранители голыми руками подняли автомобиль и извлекли из-под него 8-месячную девочку и ее мать.