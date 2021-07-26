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Опубликовано видео обрушившегося на Шанхае тайфуна “Иньфа”

Александр Кузьмин
43 минуты назад

В крупнейшем городе Китае Шанхае бушует тайфон “Иньфа”. Скорость ветра достигает 24-38 м/с. Видео публикует telegram - канал “ RT на русском”.

Сообщается, что власти эвакуировали более 360 тыс. человек из прибрежных районов, отменены все авиарейсы и движение поездов, прекращены занятия в образовательных заведениях.

Скорость ветра в местах, где находится тайфун, достигает 38 метров в секунду (около 137 км/ч). "Иньфа" движется на северо-запад со скоростью 15 км/ч, ветер сопровождается сильным ливнем.

Происшествия,Видео,RT на русском,Шанхай,Китай,
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