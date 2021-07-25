Из горящего дома в Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов

Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону на площади 250 кв. м. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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"Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома <...> Площадь пожара 250 кв. м <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пожарные удвоили группировку на тушении.

"Группировка увеличена, всего привлечено 100 человек 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 83 человека и 21 единица техники", - уточнили там, добавив, что ранг пожара повысили до четвертого.