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Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону

ТАССиещё 4
1 час назад

Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону на площади 250 кв. м. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Из горящего дома в Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома <...> Площадь пожара 250 кв. м <...> Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пожарные удвоили группировку на тушении.

"Группировка увеличена, всего привлечено 100 человек 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 83 человека и 21 единица техники", - уточнили там, добавив, что ранг пожара повысили до четвертого.

"Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозой распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен 4 ранг пожара", - говорится в сообщении.

Происшествия,МЧС,
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