Серьезное ДТП под Астраханью: четверо сгорели заживо

Четыре человека сгорели заживо в легковом автомобиле после столкновения с КамАЗом под Астраханью. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
ДТП произошло в Енотаевском районе.
«Четверо погибли [находящиеся в Kia], водитель "Камаза" не пострадал», - сообщили в ведомстве.
Легковой автомобиль полностью сгорел. Жертвами аварии стали ребенок и трое взрослых.
Как уточняет «Интерфакс», авария случилась в районе села Копановка на трассе Р-22. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения её отбросило в кювет и автомобиль загорелся.
Это второе серьезное дорожное происшествие в Архангельской области за сутки. Накануне там пострадали 8 человек при при столкновении бортовой "Газели" и легкового ВАЗ-2110. Семеро иностранцев ехали в «Газели» на полевые работы.
В МВД заявили, что привлекут водителя грузовика к ответственности за перевозку пассажиров на самодельных скамейках в кузове.