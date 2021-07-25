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Серьезное ДТП под Астраханью: четверо сгорели заживо

Майк Габриелян
1 час назад

Четыре человека сгорели заживо в легковом автомобиле после столкновения с КамАЗом под Астраханью. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Серьезное ДТП под Астраханью: четверо сгорели заживо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло в Енотаевском районе.

«Четверо погибли [находящиеся в Kia], водитель "Камаза" не пострадал», - сообщили в ведомстве.

Легковой автомобиль полностью сгорел. Жертвами аварии стали ребенок и трое взрослых.

Как уточняет «Интерфакс», авария случилась в районе села Копановка на трассе Р-22. Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения её отбросило в кювет и автомобиль загорелся.

Это второе серьезное дорожное происшествие в Архангельской области за сутки. Накануне там пострадали 8 человек при при столкновении бортовой "Газели" и легкового ВАЗ-2110. Семеро иностранцев ехали в «Газели» на полевые работы.

В МВД заявили, что привлекут водителя грузовика к ответственности за перевозку пассажиров на самодельных скамейках в кузове.

Происшествия,Камаз,МЧС,МВД,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,Астрахань,
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