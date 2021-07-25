В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Киеве спасатели два часа искали женщину, стоявшую рядом с ними

Елена Прошина
1 час назад

В парке Партизанской славы украинской столицы местная жительница сыграла ключевую роль в поисковой операции полиции по спасению себя самой. Репортаж о происшествии опубликован в Telegram-канале пресс-службы «Муниципальной охраны» Киева.

В Киеве спасатели два часа искали женщину, стоявшую рядом с ними
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21 июля около шести часов утра служащие «Муниципальной охраны» города Киева нашли на берегу одного из расположенных в Парке партизанской славы водоемов брошенную женскую одежду. В течении нескольких часов после этого хозяйка вещей так и не объявилась. Решив, что с пропавшей дамой случилось несчастье, охранники вызвали полицию и спасателей-водолазов для обследования дна озера.

Безрезультатные поиски длились несколько часов, пока из группы зевак, наблюдавших за операцией, к полицейским не подошла женщин с вопросом: «Что у вас тут произошло? Кого ищете?» После этого выяснилось, что брошенная на берегу одежда принадлежит ей.

«На этом поисково-спасательная операция успешно завершилась», - рапортует пресс-служба «Муниципальной охраны» Киева.

Напомним, что на днях сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту службы и проживания нескольких сотрудников киевской «Муниципальной охраны». Их заподозрили в незаконном обустройстве стрелкового полигона на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. Помимо крупной партии патронов различного калибра, у фигурантов был изъят гранатомет РПГ-22, 400 граммов тротила и большое количество нарезного стрелкового оружия.

Происшествия,СБУ,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители