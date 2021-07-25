В Киеве спасатели два часа искали женщину, стоявшую рядом с ними

В парке Партизанской славы украинской столицы местная жительница сыграла ключевую роль в поисковой операции полиции по спасению себя самой. Репортаж о происшествии опубликован в Telegram-канале пресс-службы «Муниципальной охраны» Киева.

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21 июля около шести часов утра служащие «Муниципальной охраны» города Киева нашли на берегу одного из расположенных в Парке партизанской славы водоемов брошенную женскую одежду. В течении нескольких часов после этого хозяйка вещей так и не объявилась. Решив, что с пропавшей дамой случилось несчастье, охранники вызвали полицию и спасателей-водолазов для обследования дна озера.

Безрезультатные поиски длились несколько часов, пока из группы зевак, наблюдавших за операцией, к полицейским не подошла женщин с вопросом: «Что у вас тут произошло? Кого ищете?» После этого выяснилось, что брошенная на берегу одежда принадлежит ей.

«На этом поисково-спасательная операция успешно завершилась», - рапортует пресс-служба «Муниципальной охраны» Киева.