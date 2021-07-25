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Подозреваемого в причинении смертельных травм министру Амурской области задержали

ТАССиещё 7
11 минут назад

Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Подозреваемого в причинении смертельных травм амурскому министру задержали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

У умершего амурского министра нашли повреждение черепа

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы, в том числе травму головы. С места отдыха его госпитализировали. Позже чиновник умер в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Происшествия,СКР,Амурская Область,
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