Подозреваемого в причинении смертельных травм амурскому министру задержали

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы, в том числе травму головы. С места отдыха его госпитализировали. Позже чиновник умер в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.