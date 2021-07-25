Появилось видео с затопленной из-за наводнения в Сочи машины умершего полицейского

Из-за разлива реки Мацеста в Сочи умер полицейский. Видео его затопленной машины появилось в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, что на обочине дороги лежит груда металла. У автомобиля нет верхней части салона, пассажирские сиденья смяты. Как сообщают авторы канала, авто марки Toyota смыло потоком воды, когда россиянин пытался перебраться по мосту через реку Мацеста.