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Перестрелку с наркоторговцем в Ленобласти сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад

Момент перестрелки с 45-летним наркоторговцем в Волхове Ленинградской области попал на видео. Его публикуют в своем Telegram-канале «Известия».

На записи слышно, что на дачном участке слышна стрельба и крики. Затем показаны белые канистры и большие тары, в которых находились различные вещества для изготовления наркотических средств. В ролике также есть сама лаборатория, в которой стоят весы, есть пакеты и коробки для расфасовки.

По данным издания, в отношении россиянина завели уголовное дело по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,газета "Известия",Ленинградская Область,Волхов,
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