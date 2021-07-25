Перестрелку с наркоторговцем в Ленобласти сняли на видео

На записи слышно, что на дачном участке слышна стрельба и крики. Затем показаны белые канистры и большие тары, в которых находились различные вещества для изготовления наркотических средств. В ролике также есть сама лаборатория, в которой стоят весы, есть пакеты и коробки для расфасовки.