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Полиция Москвы проверяет заявление об избиении посетителя в посольстве Киргизии

ТАССиещё 1
1 час назад

Полиция проводит проверку по заявлению мужчины, утверждающего, что его ударил сотрудник посольства Киргизии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В посольстве Киргизии в Москве произошла драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу", - сказал собеседник агентства.

Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка.

Происшествия,Москва,Киргизия,
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