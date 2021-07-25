У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе изъяли патроны

Назначено несколько экспертиз, в том числе баллистическая и дактилоскопическая.

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Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения для 28-летнего Ибрагима Симбаригова. Суд решит вопрос об аресте в ближайшее время, сообщили в региональном управлении СКР.

Об убийстве начальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя Руслана Абовяна стало известно накануне.

Пострадавшего госпитализировали после нападения вечером 23 июля рядом с домом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник вышел из кустов и расстрелял полицейского на парковке.