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У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе изъяли патроны

Говорит Москва
55 минут назад

Назначено несколько экспертиз, в том числе баллистическая и дактилоскопическая.

У подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе изъяли патроны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения для 28-летнего Ибрагима Симбаригова. Суд решит вопрос об аресте в ближайшее время, сообщили в региональном управлении СКР.

Об убийстве начальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя Руслана Абовяна стало известно накануне.

Пострадавшего госпитализировали после нападения вечером 23 июля рядом с домом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник вышел из кустов и расстрелял полицейского на парковке.

Позже был задержан 28-летний Ибрагим Симбаригов, он дал признательные показания.

Происшествия,СКР,Ставрополь,
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