Обломки пропавшего самолета нашли в горах Бурятии

Группа туристов обнаружила обломки самолета в горах в Окинском районе Бурятии. На место отправились спасатели из Иркутска, которым предстоит установить, какой именно самолет был найден. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГОиЧС.

Фото: Москва 24 / Лидия Широнина Москва 24 / Лидия Широнина

Согласно предварительным данным правительства Бурятии, спасатели обнаружили обломки, однако плохие погодные условия не позволили им выгрузиться на место.

— Туман. Как только погода позволит, спасатели отправятся на место и уточнят, прошлогодний это самолет или 1976 года, — приводит слова представителя агентства РИА Новости.

Исчезновение Ан-2

19 июля 2020 года легкомоторный самолет Ан-2 вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии в сторону Иркутской области и перестал выходить на связь. На борту самолета находилось шесть человек — два члена экипажа и четыре пассажира.

По факту исчезновения самолета Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку.

Предварительно было известно, что лайнер занимался химической обработкой полей, заявка на полет не одобрялась.