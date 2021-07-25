Опубликовано видео нового наводнения в Бельгии

Из-за ливней на юге Бельгии началось новое наводнение, водой сносит автомобили, сообщили СМИ. Видео с места событий опубликовано на Youtube.

Фото: Reuters Reuters

Подтоплен Намюр (столица Валлонии) и еще несколько населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Динан, где грязевые потоки сносят машины, и несколько кварталов Намюра, передает ТАСС со ссылкой на RTBF.