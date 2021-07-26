На ролик попал светлый трехэтажный дом, выполненный из кирпича, на крыше выложена коричневая черепица, с кровли идут водоотводы в тон. Особняк обнесен кирпичным забором, калитка кованая, украшенная вензелями. За забором можно увидеть обширную придомовую территорию, она не облагорожена и на ней виднеется гора строительного мусора. По периметру участка проложены трубы, по которым передается газ. Дом находится на стадии строительства, которое, вероятно, было приостановлено.

«На одной из стен есть надпись "Продаю" с номером телефона», — уточняет канал.

Особняк расположен в 15 километрах от Ставрополя, в станице Новомарьевской.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.