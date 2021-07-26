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Очередной дом главы ГИБДД Ставрополья попал на видео

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Очередной особняк подозреваемого во взятках главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова попал на видео. Соответствующие кадры публикует РЕН ТВ.

На ролик попал светлый трехэтажный дом, выполненный из кирпича, на крыше выложена коричневая черепица, с кровли идут водоотводы в тон. Особняк обнесен кирпичным забором, калитка кованая, украшенная вензелями. За забором можно увидеть обширную придомовую территорию, она не облагорожена и на ней виднеется гора строительного мусора. По периметру участка проложены трубы, по которым передается газ. Дом находится на стадии строительства, которое, вероятно, было приостановлено.

«На одной из стен есть надпись "Продаю" с номером телефона», — уточняет канал.

Особняк расположен в 15 километрах от Ставрополя, в станице Новомарьевской.

Взятки на 19 млн: задержан глава ГИБДД Ставрополья

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме жила его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.

Происшествия,Видео,Алексей Сафонов,ГИБДД,РЕН ТВ,Ставропольский Край,
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