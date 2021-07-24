Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Один из подозреваемых в убийстве замначальника отдела угрозыска УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна задержан. Об этом со ссылкой на следственное управление Следственного комитете по региону сообщает РИА «Новости».
«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников задержан 28-летний подозреваемый», — сообщили в ведомстве.
Его схватили в Андроповском районе Ставрополя. В ближайшее время задержанный будет доставлен в СК для проведения следственных действий.
Руслан Абовян был убит около полуночи 23 июля на автостоянке в момент, когда ставил свое авто. В ходе нападения полицейский получил девять огнестрельных ранений и вскоре скончался в реанимации 4-й Городской больницы Ставрополя.
По данным следствия, преступник, стрелявший в Абовяна, скрылся вместе с сообщником на серебристой «ВАЗ-2109». Позже машину нашли брошенной на 289 км трассы «Кавказ» недалеко от села Курсавка. В ориентировке, выпущенной полицией сразу после происшествия, в качестве подозреваемого значился 44-летний уроженец Чечни Заурбек Кениев.