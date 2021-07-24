Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Один из подозреваемых в убийстве замначальника отдела угрозыска УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна задержан. Об этом со ссылкой на следственное управление Следственного комитете по региону сообщает РИА «Новости».

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«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников задержан 28-летний подозреваемый», — сообщили в ведомстве.

Его схватили в Андроповском районе Ставрополя. В ближайшее время задержанный будет доставлен в СК для проведения следственных действий.

Руслан Абовян был убит около полуночи 23 июля на автостоянке в момент, когда ставил свое авто. В ходе нападения полицейский получил девять огнестрельных ранений и вскоре скончался в реанимации 4-й Городской больницы Ставрополя.