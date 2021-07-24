В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

Елена Прошина
34 минуты назад

Один из подозреваемых в убийстве замначальника отдела угрозыска УМВД по Ставрополю Руслана Абовяна задержан. Об этом со ссылкой на следственное управление Следственного комитете по региону сообщает РИА «Новости».

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе
Фото: СкриншотСкриншот

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников задержан 28-летний подозреваемый», — сообщили в ведомстве.

Его схватили в Андроповском районе Ставрополя. В ближайшее время задержанный будет доставлен в СК для проведения следственных действий.

Руслан Абовян был убит около полуночи 23 июля на автостоянке в момент, когда ставил свое авто. В ходе нападения полицейский получил девять огнестрельных ранений и вскоре скончался в реанимации 4-й Городской больницы Ставрополя.

По данным следствия, преступник, стрелявший в Абовяна, скрылся вместе с сообщником на серебристой «ВАЗ-2109». Позже машину нашли брошенной на 289 км трассы «Кавказ» недалеко от села Курсавка. В ориентировке, выпущенной полицией сразу после происшествия, в качестве подозреваемого значился 44-летний уроженец Чечни Заурбек Кениев.

Происшествия,СКР,МВД,РИА Новости,Ставрополь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители