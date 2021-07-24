На авиасалоне МАКС произошло ДТП

На авиасалоне МАКС автомобиль Toyota сбил женщину. Инцидент произошёл рядом с павильоном, где выставлен новый российский истребитель, сообщает ТАСС.
Очевидцы вызвали скорую, приехавшая бригада доставила пострадавшую в больницу. На место съехались экипажи ГИБДД. Полицейские опрашивают водителя черной иномарки.
«Оперативно отвезли [пострадавшую] в больницу, состояние не тяжелое, подозрение на перелом... Очень большой был наплыв народу, видимо, пешеход внезапно вышел перед машиной», — рассказали в ГИБДД.
В Жуковском сейчас проходит ежегодный авиасалон. Госкорпорация «Ростех» представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate.