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На авиасалоне МАКС произошло ДТП

Майк Габриелян
20 минут назад

На авиасалоне МАКС автомобиль Toyota сбил женщину. Инцидент произошёл рядом с павильоном, где выставлен новый российский истребитель, сообщает ТАСС.

На авиасалоне МАКС произошло ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы вызвали скорую, приехавшая бригада доставила пострадавшую в больницу. На место съехались экипажи ГИБДД. Полицейские опрашивают водителя черной иномарки.

«Оперативно отвезли [пострадавшую] в больницу, состояние не тяжелое, подозрение на перелом... Очень большой был наплыв народу, видимо, пешеход внезапно вышел перед машиной», — рассказали в ГИБДД.

В Жуковском сейчас проходит ежегодный авиасалон. Госкорпорация «Ростех» представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate.

Происшествия,ГИБДД,Ростех,ИТАР-ТАСС,
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