СК опубликовал видео с места убийства замначальника ОУР Ставрополя

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по Ставрополю Руслана Абовяна.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики с места происшествия.

Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений полицейский скончался в реанимации.