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СК опубликовал видео с места убийства замначальника ОУР Ставрополя

Ювелина Бернст
1 час назад

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска отдела полиции 4 УМВД России по Ставрополю Руслана Абовяна.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики с места происшествия.

Нападение произошло в ночь на 24 июля на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений полицейский скончался в реанимации.

По данным следователей, нападавших было несколько, сейчас их разыскивают. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

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