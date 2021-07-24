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В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по приехавшему к нему спецназу

Майк Габриелян
1 час назад

В Ленинградской области владелец деревенской нарколаборатории устроил перестрелку с полицейским спецназом. Инцидент произошел утром 24 июля, в деревне Баландино Волховского района. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по приехавшему к нему спецназу
Фото: ТАССТАСС

Полиция приехала в Баландино, чтобы ликвидировать лабораторию синтетических наркотиков. Она располагалась в сарае, на приусадебном участке.

Во время операции 45-летний наркоторговец выбежал из сарая, забежал в жилой дом и открыл оттуда огонь по полицейским из обреза охотничьего ружья. Спецназ также применил оружие. Во время перестрелки злоумышленник был ранен в ногу, его задержали.

Полиция нашла в жилище несколько единиц огнестрельного оружия, оборудование и химическое сырье для производства наркотиков. Помимо задержанного в доме были две женщины. Пока неизвестно, причастны ли они к изготовлению синтетического зелья.

Происшествия,Ленинградская Область,
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