В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по приехавшему к нему спецназу

В Ленинградской области владелец деревенской нарколаборатории устроил перестрелку с полицейским спецназом. Инцидент произошел утром 24 июля, в деревне Баландино Волховского района. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ТАСС ТАСС

Полиция приехала в Баландино, чтобы ликвидировать лабораторию синтетических наркотиков. Она располагалась в сарае, на приусадебном участке.

Во время операции 45-летний наркоторговец выбежал из сарая, забежал в жилой дом и открыл оттуда огонь по полицейским из обреза охотничьего ружья. Спецназ также применил оружие. Во время перестрелки злоумышленник был ранен в ногу, его задержали.