В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Ленобласти

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад

В деревне Баландино Волховского района Ленобласти мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским после того, как у него дома обнаружили нарколабораторию, сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Ленобласти
Фото: ТАССТАСС

«В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию. Во время операции наркоторговец открыл по полицейским стрельбу», – говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, нарколаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в сарае на садовом участке.

«Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», – уточнили в полиции.

Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.

В доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы. В сарае сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона.

Ранее мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители