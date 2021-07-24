Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Ленобласти

В деревне Баландино Волховского района Ленобласти мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским после того, как у него дома обнаружили нарколабораторию, сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

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«В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию. Во время операции наркоторговец открыл по полицейским стрельбу», – говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, нарколаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в сарае на садовом участке.

«Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», – уточнили в полиции.

Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.

В доме обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы. В сарае сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона.