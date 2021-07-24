В убийстве замначальника угрозыска Страврополья появилась версия мести

Одной из версий покушения на офицера ставропольской полиции, скончавшегося минувшей ночью от девяти пулевых ранений, может быть месть. Сообщается, что несколько лет назад Руслан Абовян в составе группы правоохранителей участвовал в спецоперации ставропольских полицейских по задержанию жителя Чечни Джамбулата Дадаева. В 2015 году оперативники из Ставрополя прибыли в Грозный, чтобы арестовать его по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова. Во время операции Дадаев открыл огонь по полицейским и попытался протаранить их своей машиной. В результате его застрелили.