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В убийстве замначальника угрозыска Страврополья появилась версия мести

Елена Прошина
54 минуты назад

Застреленный накануне ночью замначальника ОУР отдела полиции 4 по Ставропольскому краю Руслан Абовян мог стать жертвой мести со стороны родственников ранее убитого бандита. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одной из версий покушения на офицера ставропольской полиции, скончавшегося минувшей ночью от девяти пулевых ранений, может быть месть. Сообщается, что несколько лет назад Руслан Абовян в составе группы правоохранителей участвовал в спецоперации ставропольских полицейских по задержанию жителя Чечни Джамбулата Дадаева. В 2015 году оперативники из Ставрополя прибыли в Грозный, чтобы арестовать его по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова. Во время операции Дадаев открыл огонь по полицейским и попытался протаранить их своей машиной. В результате его застрелили.

Версия СМИ о «чеченском следе» в убийстве участника тех событий Руслана Абовяна возникла, видимо, потому, что полицейская ориентировка в качестве подозреваемого называет 44-летнего Заурбека Кениева уроженца села Дойкур-Эвл Грозненского района Чечни.

Происшествия,Джамбулат Дадаев,Ставропольский Край,
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