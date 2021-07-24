В убийстве замначальника угрозыска Страврополья появилась версия мести

Застреленный накануне ночью замначальника ОУР отдела полиции 4 по Ставропольскому краю Руслан Абовян мог стать жертвой мести со стороны родственников ранее убитого бандита. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Одной из версий покушения на офицера ставропольской полиции, скончавшегося минувшей ночью от девяти пулевых ранений, может быть месть. Сообщается, что несколько лет назад Руслан Абовян в составе группы правоохранителей участвовал в спецоперации ставропольских полицейских по задержанию жителя Чечни Джамбулата Дадаева. В 2015 году оперативники из Ставрополя прибыли в Грозный, чтобы арестовать его по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова. Во время операции Дадаев открыл огонь по полицейским и попытался протаранить их своей машиной. В результате его застрелили.
Версия СМИ о «чеченском следе» в убийстве участника тех событий Руслана Абовяна возникла, видимо, потому, что полицейская ориентировка в качестве подозреваемого называет 44-летнего Заурбека Кениева уроженца села Дойкур-Эвл Грозненского района Чечни.