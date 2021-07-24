«Человек-паук» устроил драку в супермаркете и попал на видео

В Лондоне мужчина в костюме Человека-паука устроил драку в супермаркете и попал на видео. Об этом пишет The Mirror. Кадры инцидента, произошедшего в четверг, 22 июля, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Сначала британец в костюме супергероя несколько раз ударил кассиршу, а затем стал избивать металлической палкой посетителей и работников магазина. В результате началась массовая драка.