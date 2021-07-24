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«Человек-паук» устроил драку в супермаркете и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад

В Лондоне мужчина в костюме Человека-паука устроил драку в супермаркете и попал на видео. Об этом пишет The Mirror. Кадры инцидента, произошедшего в четверг, 22 июля, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Сначала британец в костюме супергероя несколько раз ударил кассиршу, а затем стал избивать металлической палкой посетителей и работников магазина. В результате началась массовая драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В результате пострадали шесть человек, одну из избитых девушек госпитализировали с травмами. Стражи правопорядка арестовали трех мужчин в возрасте 31, 35 и 37 лет и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Причины неадекватного поведения мужчины в костюме неизвестны.

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