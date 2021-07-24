Третий случай за три года. Под Хабаровском разбился частный самолет

При крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае погибла президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Это третья авиакатастрофа в районе аэродрома «Калинка» с 2019 года – тогда разбился частный Як-18, одной из жертв стал предшественник Новиковской — Владимир Левшин.

Что произошло

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В ночь на 24 июля о падении самолета в Хабаровском крае первыми сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Впоследствии в Главном управлении МЧС России по региону эту информацию подтвердили ТАСС, добавив, что на место отбыла оперативная группа.

Потерпевшее крушение воздушное судно — двухместный легкий самолет модели Sierra P2002.

Авария случилась при наборе высоты во время взлета с аэродрома «Калинка» за пределами взлетно-посадочной полосы, ориентировочно в 3.47 мск. При падении в районе болотистой местности самолет ударился о землю и был сильно поврежден.

В результате крушения на месте погиб один мужчина, который был на пассажирском сидении. Еще один человек был госпитализирован в краевую клиническую больницу 2 с травмами. В пресс-службе минздрава Хабаровского края уточнили, что это — женщина, управлявшая судном, у нее сломаны обе ноги.

Впоследствии она скончалась из-за тяжелых повреждений. Таким образом, оба человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала доследственную проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следствие отрабатывает три версии произошедшего — ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность самолета. На месте работают сотрудники следственных ведомств, устанавливающие причины случившегося.

Знакомые погибшей летчицы Татьяны Новиковской не верят, что именно она допустила ошибку при полете, приведшую к падению самолета. Как рассказала подруга дочери скончавшейся женщины, Новиковская была опытным пилотом-инструктором и занимала пост президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Из открытых источников следует, что аэродром «Калинка» эксплуатируется как раз федерацией.

«Она очень хороший человек, во многом мне помогала. Зная то, что она является президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока Если она управляла самолетом — она такой опытный инструктор! Не знаю » — приводит слова девушки Пятый канал.

Telegram-канал 112 добавляет, что у Новиковской было более 5 тыс. часов налета. В последнее время она обучала начинающих пилотов на аэродроме «Калинка». 24 июля летчица совершала ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы, который впоследствии погиб вместе с ней.

Не первый случай

За последние три года в районе аэродрома «Калинка», который находится на территории, принадлежащей Минобороны, уже происходили подобные катастрофы. Крушение Sierra P2002 стало третьим за этот период.

В апреле 2019-го после взлета с посадочной площадки разбился легкомоторный самолет частной компании Як-18 «Тунгус», унесший жизни двух человек. Самолет упал в лесополосе. Судном управлял опытный пилот-инструктор Сергей Ланкин с налетом в 3 тыс. часов, он же был владельцем самолета и являлся организатором патриотической акции «Эскадрилья героев». Вместе с ним погиб президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.