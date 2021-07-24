В Ставропольском крае застрелили офицера уголовного розыска. Нападавшие скрылись. Об этом сообщает издание РФ-СМИ.

По данным полиции, примерно в 23.40 23 июля в районе дома 55/4 на Южном обходе Ставрополя 44-летний Заурбек Кениев расстрелял замначальника ОУР местного отдела полиции 4 Руслана Абовяна. После этого стрелок скрылся на автомобиле марки «ВАЗ-2109» с госномером К 857 МК/126 серебристого цвета.

В городе и прилегающих районах были объявлены планы «Перехват» и «Сирена» но задержать убийцу по горячим следам не удалось. По данным полиции, у него был сообщник, вместе с которым они ушли от полицейского преследования.

Сообщается, что примерно через час после стрельбы в полицейского, «девятка», на которой преступник скрылся с места происшествия, была обнаружена брошенной на 289 км трассы «Кавказ» на территории Андроповского района перед селом Курсавка. Злоумышленники двинулись дальше пешком.

Раненого сотрудника МВД доставили в 4-ю Городскую больницу, где скончался в реанимационном отделении в 00.15. Врачи насчитали на его теле девять пулевых ранений.