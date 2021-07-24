Опубликовано видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани

В настоящее время спасатели работают на месте ДТП с туристическим автобусом на Кубани, где погибли два человека. Видео появилось в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах видно, как спасатели выносят с места происшествия одного из пострадавших на специальных носилках. При этом в кадре также появляется перевернувшийся автобус — он лежит на левом боку, в салоне выбиты стекла.