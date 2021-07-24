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В Ставрополе расстреляли замначальника уголовного розыска

Lenta.ru
1 час назад

Неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, преступников двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Хотя полицейским удалось выследить преступников и начать преследование, им все же удалось сбежать. О подробностях произошедшего пока не сообщается.

В декабре в лесу рядом со Ставрополем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Его нашли спустя несколько дней поисков — в правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая забеспокоилась из-за исчезновения своего 29-летнего сына. В убийстве заподозрили сотрудника полиции, против него было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,МВД,Ставрополь,
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