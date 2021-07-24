В Ставрополе расстреляли замначальника уголовного розыска

Неизвестные расстреляли замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна. От полученных ранений он умер на месте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, преступников двое. Сразу после нападения они скрылись на автомобиле. Хотя полицейским удалось выследить преступников и начать преследование, им все же удалось сбежать. О подробностях произошедшего пока не сообщается.
В декабре в лесу рядом со Ставрополем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Его нашли спустя несколько дней поисков — в правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая забеспокоилась из-за исчезновения своего 29-летнего сына. В убийстве заподозрили сотрудника полиции, против него было возбуждено уголовное дело.