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Появилось видео с места падения самолета под Хабаровском

Юрий Столбов
1 час назад

В сети появилось видео с места падения легкомоторного самолета в нескольких километрах от Хабаровска. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что корпус самолета деформирован после падения с высоты. В настоящее время на месте крушения работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 24 июля в районе села Калинка упал двухместный самолет Р-2002. На борту находились два человека — мужчина и женщина. В региональном главке МЧС заявили, что при падении один человек погиб и еще один пострадал.

Происшествия,Видео,МЧС,Хабаровск,
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