В Сочи нашли тела пассажиров из снесенной рекой машины

Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota с пятью людьми в салоне пытался пересечь реку Мацеста по бетонному сооружению. Один из пассажиров вышел из машины, остальные поехали через переправу. Потоком воды после прошедшего накануне ливня машину снесло, тело водителя было найдено под утро.