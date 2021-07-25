В Сочи нашли тела пассажиров из снесенной рекой машины

Спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, снесенного течением реки Мацесты в Сочи. Поиски четвертого пассажира, предположительно ребенка, продолжаются, сообщили в МКУ "Служба спасения Сочи".
"В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota с пятью людьми в салоне пытался пересечь реку Мацеста по бетонному сооружению. Один из пассажиров вышел из машины, остальные поехали через переправу. Потоком воды после прошедшего накануне ливня машину снесло, тело водителя было найдено под утро.