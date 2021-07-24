Появились кадры затопленных улиц Сочи после смерча

В интернете появились видео затопленных улиц в Сочи. Ливни и подтопления в городе начались сразу после смерча. Он распался через несколько минут, и на улицы обрушились потоки воды.

Фото: ТАСС ТАСС

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков объяснил, что смерч образовался под мощными кучево-дождевыми облаками, пишет «Царьград». Сильные восходящие и нисходящие потоки начали взаимодействовать, что вызвало «ветроворот» и мощные осадки.

«Из кучево-дождевых грозовых облаков после распада смерчей выпадают осадки, нередко сопровождаемые грозой, сильным ветром», - сказал Старков.

По его словам, сильные ливни вызвали потопы на улицах.

Накануне в Сочи выпало 52,6 мм осадков за час. Это месячная норма осадков.