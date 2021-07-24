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В МЧС рассказали подробности о подтоплении в Сочи

Газета.Ru
30 минут назад

В региональном главке МЧС уточнили, что эвакуации населения Сочи из-за подтопления от сильных ливней не требуется. Об этом сообщает РИА Новости.

«В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до Адлера. Эвакуация населения не требуется», — уточнили в ведомстве.

По его данным, ливни подтопили один участок федеральной автодороги А-147 в Хосте — сейчас там организовано реверсивное движение.

От местных жителей поступило восемь заявок на откачку воды, сообщает пресс-служба главка.

Накануне в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планировалась эвакуация города. Позже стало известно, еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду «Адлер-Сочи».

Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.

Происшествия,Видео,Алексей Копайгородский,МЧС,Адлер,Сочи,
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