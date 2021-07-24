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Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском умерла в больнице

ТАССиещё 8
32 минуты назад

Пострадавшая при падении легкого самолета в Хабаровском крае умерла в больнице в субботу, сообщили журналистам в краевом Минздраве.

Число жертв падения легкого самолета под Хабаровском выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пациент скончался", - сказал представитель ведомства.

Падение легкомоторного самолета произошло в субботу около села Калинка рядом с Хабаровском. В результате один человек погиб на месте, пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу 2 с переломами обеих ног.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по факту падения самолета ведомство начало проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным следствия, самолет Sierra P2002 в утреннее время потерпел крушение на территории посадочной площадки "Калинка". Следствием отрабатываются три версии случившегося - ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место происшествия выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Происшествия,Катастрофы,Минздрав РФ,СКР,Хабаровский Край,Хабаровск,
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