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Женщина получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге

Газета.Ru
1 час назад

Защищая тротуарную плитку, выложенную возле домов в ЖК "Западный" в Екатеринбурге, женщина получила удар в живот от учредителя компании-застройщика, сообщает региональное издание E1. Директор УК "Мастер", обслуживающей несколько домов жилищного комплекса, Марина Савина заметила, что возле ЖК начали разбирать тротуарную плитку, и решила разобраться, в чем дело.

Защитницу тротуарной плитки избили в Екатеринбурге
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Я увидела, что плитку просто разбирают и вывозят. Вызвала полицию, потребовала приостановить работы до приезда полиции. Рабочие, которые все это делали, меня просто не пустили", - сообщила женщина.

По ее словам, учредитель компании-застройщика ЖСК считает плитку своей собственностью и отрицает, что эта территория принадлежат жильцам. В ходе споров между женщиной и учредителем произошел конфликт - Савина получила удар в живот. Она предоставила правоохранителям видео, где зафиксирован удар.

По словам пострадавшей, сейчас ей больно дышать и принимать пищу - она предполагает, что придется лечь в больницу. Ранее сообщалось, что прыгавшего на голове у студента-медика мужчину задержали в Екатеринбурге.

Происшествия,Марина Савина,Екатеринбург,
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