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Осужденного в США за попытку взлома Tesla россиянина Крючкова депортировали на родину

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иммиграционную и таможенную службу США.

США депортировали пытавшегося взломать Tesla в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Указанное лицо депортировали 21 июля», — сообщил источник.

Ранее Крючков был задержан в США 22 августа, в сентябре ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на американскую корпорацию и он признал вину. Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что речь идет об атаке на его компанию.

По версии следствия, Крючков прибыл из России в США, где пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.

Илон Маск по-русски отреагировал на известие о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети этой компании.

«Преступленіе и наказаніе», — написал Маск в соцсети, заменив русскую букву «и» на латинскую «i».

Таким образом, предприниматель использовал правила дореформенной орфографии русского языка.

Происшествия,Егор Крючков,Илон Маск,Соединенные Штаты,
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