В Сочи из-за ливня подтопило трансформаторные станции

"По информации сочинских электросетей, в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырех горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции. В целях обеспечения безопасности населения бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка", - говорится в сообщении.