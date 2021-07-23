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В Сочи из-за ливня подтопило трансформаторные станции

ТАСС
1 час назад

Подтопление трансформаторных станций зафиксировано на некоторых участках в Сочи из-за обильных осадков, энергетики обесточили объекты. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в шести населенных пунктах, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Сочи из-за ливня подтопило трансформаторные станции
Фото:  Пресс-служба администрации Краснодарского края Пресс-служба администрации Краснодарского края

"По информации сочинских электросетей, в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырех горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции. В целях обеспечения безопасности населения бригады энергетиков оперативно обесточили энергообъекты. Ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения потребителей в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка", - говорится в сообщении.

Происшествия,Сочи,
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