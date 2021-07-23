Советского хирурга Крылова обманули на два миллиона рублей

«Виктор Соломонович поверил мошеннику и перевел на продиктованный счет все свои накопления разными транзакциями. В общей сложности доктор наук перевел 2 013 000 рублей. Закончив разговор, профессор понял, что его обманули и сразу обратился в полицию», — рассказали в правоохранительных органах.