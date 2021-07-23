В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Известного хирурга обманули в Москве на два миллиона рублей

Газета.Ru
1 час назад

Легендарного советского хирурга Виктора Соломоновича Крылова, который впервые в мире провел операцию по трансплантации почки, обманули в Москве мошенники на сумму свыше 2 млн рублей, сообщает сайт kp.ru.

Советского хирурга Крылова обманули на два миллиона рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Крылову с неизвестного номера позвонили мошенники, убедившие заслуженного врача перевести все свои сбережения на указанный мошенниками номер.

«Виктор Соломонович поверил мошеннику и перевел на продиктованный счет все свои накопления разными транзакциями. В общей сложности доктор наук перевел 2 013 000 рублей. Закончив разговор, профессор понял, что его обманули и сразу обратился в полицию», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание для телефонных мошенников.

До этого эксперт рассказал о том, как стать неинтересными для мошенников.

Происшествия,Виктор Крылов,Вячеслав Володин,Госдума,МВД,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители