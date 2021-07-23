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Москвич получил пулевое ранение в очереди за сигаретами

News.ruиещё 1
50 минут назад

Мужчина получил огнестрельное ранение во время драки в магазине табачной продукции в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Москвич получил пулевое ранение в очереди за сигаретами
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент произошёл в ночь на 23 июля на улице Лескова. 35-летний житель столицы вместе с возлюбленной приехал на такси в ларёк, чтобы купить сигареты. В магазине он поссорился с неизвестным, завязалась драка.

Внезапно оппонент выстрелил из пистолета. Пуля попала мужчине в грудь, его госпитализировали. Полиция проводит проверку происшествия, сообщает издание.

Ранее два человека погибли в перестрелке, которая завязалась в ходе конфликта в Новом районе Сухума в Абхазии. В результате в Центральную республиканскую больницу доставлены трое мужчин.

Происшествия,Москва,
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