Устроившие на улице фотосессию модели в комбинациях без нижнего белья вызвали негодование у посетителя кафе. Подвыпившему мужчине не понравилось поведение девушек, и он стал их критиковать, не стесняясь в выражениях. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».