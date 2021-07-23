Устроившие на улице фотосессию модели в комбинациях без нижнего белья вызвали негодование у посетителя кафе. Подвыпившему мужчине не понравилось поведение девушек, и он стал их критиковать, не стесняясь в выражениях. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
«На пляже фоткайтесь», – заявил моделям возмущенный мужчина.
А когда участницы фотосессии попытались объяснить, что они работают – идет съемка бренда, их оппонент заявил, что он строит дома.
«Ты когда собираешься замуж? За комбайнёра, видать! Комбайнёрам не нужны такие бабы», – высказался недовольный гражданин.