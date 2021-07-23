Сотрудники больницы уничтожали вакцину от коронавируса

Три сотрудника Сельцовской городской больницы в Брянской области брали плату с местных жителей за внесение ложных сведений о вакцинации в единую базу данных. Неиспользованный препарат от новой коронавирусной инфекции они уничтожали в период с мая по июль 2021 года.

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По информации следственного управления СК России по Брянской области, незаконной деятельностью занимались программист медучреждения вместе со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ.

Успели воспользоваться услугой работников больницы несколько десятков жителей Брянска и области. Своими действиями сотрудники медучреждения повысили риск распространения коронавируса, отметили в следственном управлении. Следователи задержали также местного жителя, который выступал посредником в преступной схеме.