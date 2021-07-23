Украина вернула РФ криминального авторитета

Украина принудительно вернула в Россию смотрящего за одним из городов Полтавской области, внесенного в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

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45-летнего криминального авторитета выслали из страны для «предотвращения распространения преступного влияния». Также мужчине запретили въезд на территорию Украины.

Его депортировали в сопровождении сотрудников Нацполиции и миграционной службы.

Ранее сообщалось, что в Болгарии задержали главного смотрящего за Украиной, вора в законе Андрея Недзельского по прозвищу Андрей Львовский и Неделя. Авторитет пытался въехать в страну по фальшивым документам. Во время таможенного контроля он предоставил данные другого лица. После проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске по запросу Украины, где его обвиняют в убийстве.