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Украина вернула России криминального авторитета из санкционного списка

Lenta.ru
1 час назад

Украина принудительно вернула в Россию смотрящего за одним из городов Полтавской области, внесенного в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Украина вернула РФ криминального авторитета
Фото: ТАССТАСС

45-летнего криминального авторитета выслали из страны для «предотвращения распространения преступного влияния». Также мужчине запретили въезд на территорию Украины.

Его депортировали в сопровождении сотрудников Нацполиции и миграционной службы.

Вора в законе Принца из санкционного списка Украины посадили на три года

Ранее сообщалось, что в Болгарии задержали главного смотрящего за Украиной, вора в законе Андрея Недзельского по прозвищу Андрей Львовский и Неделя. Авторитет пытался въехать в страну по фальшивым документам. Во время таможенного контроля он предоставил данные другого лица. После проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске по запросу Украины, где его обвиняют в убийстве.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил о введении санкций против 557 криминальных авторитетов, которых власти считают «ворами в законе». Из них 111 человек являются иностранными гражданами.

Происшествия,Владимир Зеленский,Россия,Украина,
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