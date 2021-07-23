Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за сильных дождей. Видео последствий обрушения на Транссибирской железнодорожной магистрали появилось в Telegram-канале Hue.

На месте ЧП работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД. Из-за аварийной ситуации движение поездов на участке приостановлено. Сейчас рассматривается возможность перевозки пассажиров на автобусах.