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Обрушившийся железнодорожный мост в Забайкалье сняли на видео

Алевтина Жаркова
23 минуты назад

Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за сильных дождей. Видео последствий обрушения на Транссибирской железнодорожной магистрали появилось в Telegram-канале Hue.

На месте ЧП работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД. Из-за аварийной ситуации движение поездов на участке приостановлено. Сейчас рассматривается возможность перевозки пассажиров на автобусах.

Паводки из-за проливных дождей в Забайкалье начались в минувший четверг. В результате непогоды подтоплены 650 домов, водой смыло пять автомобильных мостов.

Происшествия,Видео,РЖД,
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