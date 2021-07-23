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Прокуратура подала жалобу на приговор Эдварду Билу

ТАССиещё 5
36 минут назад

Столичная прокуратура внесла апелляционное преставление на приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Бил), который был осужден на два года ограничения свободы после ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура подала жалобу на приговор Эдварду Билу
Фото: ТАССТАСС

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом Москвы в отношении Эдуарда Била. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билу наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - сказано в сообщении московской прокуратуры.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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