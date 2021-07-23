Прокуратура подала жалобу на приговор Эдварду Билу

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом Москвы в отношении Эдуарда Била. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билу наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - сказано в сообщении московской прокуратуры.