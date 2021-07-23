Шестеро детей месяц жили на улице в подмосковной Рузе. По предварительным данным, ребят выгнали из дома их мать и ее сожитель. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с детьми.
«У женщины на иждивении находятся 7 несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.