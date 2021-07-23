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Месяц живших на улице шестерых детей в Рузе показали на видео

Алевтина Жаркова
41 минуту назад

Шестеро детей месяц жили на улице в подмосковной Рузе. По предварительным данным, ребят выгнали из дома их мать и ее сожитель. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с детьми.

«У женщины на иждивении находятся 7 несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,Руза,
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