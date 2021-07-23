"Не кампанейщина": Кремль о задержании ставропольских полицейских

Борьба с коррупцией в России идет последовательно, и ее эффективность повышается. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД.

"Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД - это "лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией".

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов арестован на два месяца, суд в Ессентуках определил ему меру пресечения, пишет РИА Новости.

Руководитель управления ГИБДД России по региону, а также 35 подельников были задержаны во вторник, 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Кроме Сафонова, правоохранительные органы наведались и к заместителю начальника ставропольского УГИБДД Александру Ткаченко.

По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа на протяжении нескольких лет изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов. Подозреваемые якобы продавали разрешения бизнесменам за деньги, это позволяло предпринимателям осуществлять грузоперевозки с грубыми нарушениями административного законодательства.

В задержании предполагаемых преступников участвовали сотрудники Росгвардии, МВД совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Во вторник, 20 июля, был задержан начальник управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Кадры из роскошного особняка, принадлежащего его гражданской жене, облетели Сеть. Полковника полиции подозревают в организации преступного сообщества и взятках в особо крупном размере. Но задержание — лишь вершина айсберга масштабной операции по привлечению к ответственности проворовавшегося чиновника. О том, какую работу для этого нужно проделать, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

— Недостаточно просто взять и ворваться в дом, положить всех на пол и вытащить. Прежде чем задержать кого-то, тем более такого уровня руководителя, должна быть проведена большая, кропотливая оперативная работа. Длится она не один месяц, не два, не три и даже не полгода с применением специальной техники. Я думаю, именно этого сотрудника разрабатывали в течение года. И не только его, а все его связи и всех подчиненных отрабатывали на предмет участия в коррупционных схемах, — рассказал специалист.

И только после того как была получена неоспоримая доказательная база о получении взяток, злоупотреблении полномочиями, начальник регионального ГИБДД был задержан, добавил Игнатов.

— Да, — продолжает бывший оперативник. — Возможно, все и видели, что полицейский живет не по средствам, но у нас нет законодательства, которое позволяет судить за то, что у тебя есть роскошь. Надо доказать, что эта роскошь нажита преступным путем. Может, он клад нашел. Максимум — его могут уволить за недоверие. А для того чтобы привлечь к уголовной ответственности, должны быть неопровержимые доказательства, и, чтобы их получить, необходимо пройти весь процесс оперативной разработки.

А дальше уже дело техники. Когда доказательства собраны, начинается завершающий этап операции — задержание. В подмогу к оперативно-следственной группе берется силовое подразделения из состава Росгвардии или ФСБ и быстро штурмуется здание, где находится подозреваемый. Эффект неожиданности, говорит Игнатов, в этом случае крайне важен, чтобы не удалось скрыть улики, свидетельствующие о совершенных преступлениях.

Кроме Алексея Сафонова, в ходе спецоперации на территории Ставропольского края были задержаны еще семь человек из числа действующих и бывших сотрудников ГИБДД. По данным следствия, группа получила взяток на сумму более 19 миллионов рублей от водителей и различных компаний для проезда по дорогам региона с административными нарушениями. У фигурантов уголовного дела изъяли автомобили, деньги и документы.

Также был задержан заместитель начальника регионального ГИБДД Александр Ткаченко, а начальник управления МВД по Ставропольскому краю, генерал-майор Сергей Щеткин освобожден от занимаемой должности. Сам Сафонов пока арестован на два месяца.

В конце июля 2021 года сеть облетели фотографии особняка «главного гаишника Ставрополья», задержанного по обвинению во взяточничестве. Дворцовые интерьеры, в которых жил руководитель краевого ГИБДД поразили воображение пользователей Рунета своей местами безвкусной дороговизной. «Секрет» решил вспомнить другие яркие примеры российских коррупционеров , которые были не прочь окружить себя шиком.

Вспомнить о необъяснимой любви коррупционеров (а также тех, кого следствие пока только подозревает в коррупции) к золочёной сантехнике заставило громкое дело главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Его и ещё 35 его коллег и подчинённых задержали 20 июля в рамках расследования о взятках, вымогательстве и организации преступной группировки.

За годы, проведённые во главе дорожного ведомства, Сафонов с сообщниками получил по меньшей мере 19 млн рублей от ставропольских водителей. По версии следствия, они требовали приобретать не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска на перевозки зерна и других инертных грузов, по сути, вымогая деньги с владельцев транспортных средств.

Оперативники нашли в особняке, где жил «главный гаишник Ставрополья», позолоченные унитазы и умывальники, лепнину и фрески, дорогие картины и мебель, бильярдную, баню и тренажёрный зал. Как оказалось, этот дом с барочным интерьером формально даже не принадлежал проживавшему в нём Сафонову — участок под строительство оформлен на имя его гражданской жены Елены Псел.

Олег Ермаков

Не чужд роскоши оказался и другой представитель силовых ведомств, глава управления МВД по подмосковному городу Егорьевску, полковник Олег Ермаков. Его вместе с сыном Александром задержали 8 июля 2021 года по подозрению в подготовке убийства риэлторов, которые не смогли подобрать им новое жильё в Москве. При обыске в квартирах и кабинетах Ермаковых полиция ничего не обнаружила, зато в загородном доме на окраине Егорьевска площадью около 500 кв. метров нашли $5 млн и 2 млн рублей наличными (всего на сумму около 375,5 млн рублей). Внутри особняк украшают: лепнина на потолке и стенах, стилизованная под антиквариат мебель, хрустальные люстры, позолота. Всё это полковник полиции смог себе позволить при официальном доходе не более 100 000 рублей в месяц. Так что теперь источники его доходов интересуют следствие не меньше, чем предполагаемое покушение на убийство.

Абдусамад Гамидов

В 2018 году публику поразил дизайн жилища врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Его и ещё нескольких высокопоставленных чиновников республики обвинили в мошенничестве и растрате. В его двухэтажном особняке с видом на горы нашли множество предметов роскоши, включая мебель, ковры, шкуры животных, золотые клетки для птиц и даже золотые пистолеты с выгравированными на них инициалами.

В октябре 2019 года Гамидов получил 6,5 лет колонии по делу о растрате 41 млн рублей при реконструкции спецприёмника для подлежащих депортации мигрантов.

Евгения Васильева

Фигурантка одного из самых громких коррупционных дел последних лет, подруга (а теперь уже жена) экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева вряд ли наслаждалась домашним арестом, под которым находилась с ноября 2012 года до мая 2015 года. Однако условия её заключения оказались настолько роскошными, что поразили многих.

Из четырёхкомнатной квартиры площадью 192 кв. метров в ходе следственных действий изъяли более 3 млн рублей, предметы антиквариата, несколько десятков картин, огромное количество драгоценностей и ювелирных изделий (весом 19 кг). Но даже после этого квартира стоимостью 44,5 млн рублей, c трудом подходило под определение «скромных хором», в которых, по словам её адвоката, его клиентка ждала приговора.

Саму Васильеву в 2015 году суд признал виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорил к 5 годам колонии, из которых 2,5 лет она уже отбыла под домашним арестом. Из колонии она вышла спустя два месяца по УДО.

Борис Мазо

Фигурант нескольких расследований о глобальных хищениях в Министерстве культуры Борис Мазо, которого в конце марта Австрия выдала в руки российского правосудия, устраивать себе роскошную жизнь предпочёл за границей. У экс-чиновника нашлась вилла на испанском курорте Марбелья, которую он приобрёл ещё в 2015 году за 4 млн.

Однако испанские регуляторы заподозрили, что через эту сделку Мазо отмыл деньги, похищенные на родине. Именно по их запросу Мазо, которого на родине объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск, задержали в Вене. В России его ждёт разбирательство по делу о хищении 450 млн рублей при реставрации различных культурных объектов.

Братья Арашуковы

97 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, ресторан, отель, банный комплекс и земельные участки) стоимостью 1,42 млрд рублей;

22 автомобиля стоимостью свыше 83 млн рублей;

предметы роскоши и убранства, в том числе элитные часы и золотые слитки, на сумму свыше 54 млн рублей. 22 июля суд постановил изъять имущества у семьи экс-сенатора Рауфа Арашукова и его брата, экс-депутата Народного собрания Карачаево-Черкессии Рауля Арашукова . При совокупном доходе с 2004 по 2019 годы около 95 млн рублей они и члены их семей приобрели за это время имущество на 1,5 млрд рублей. В том числе:

Всё незаконно нажитое имущество забрали в пользу государства. Самих Арашуковых обвиняют в организации преступного сообщества и организации убийства двух человек, а также в хищении природного газа на 3,8 млрд рублей и растрате 747 млн рублей под видом оплаты по госконтрактам и выдачи зарплат.

Иван Белозерцев

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела в марте 2021 года. Его обвинили в получении взяток на сумму более 31 млн рублей, в том числе от бывшего продюсера Николая Баскова, экс-сенатора Бориса Шпигеля. По данным следствия, бизнесмен подарил губернатору машину Mercedes-Benz V250D и наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, а также не менее 20 млн рублей налом. Взамен на это Белозерцев якобы оказывал покровительство подконтрольным Шпигелю фирмам при заключении госконтрактов. Сам глава Пензенской области утверждал, что хотел вернуть подарки, но не успел.

Впрочем, при обыске в доме Белозерцева нашли далеко не одни дорогие часы, а целую коллекцию стоимостью в несколько миллионов рублей. Также оперативники изъяли около 500 млн рублей наличными, золотой сервиз и прочие предметы роскоши.

Александр Кизлык

Генерал-лейтенант Александр Кизлык, возглавлявший управление Федеральной таможенной службы, попал под пристальное внимание правоохранительных органов из-за солидной разницы между его расходами и доходами. Единственными его заработками с 1984 года значились зарплата и преподавательская деятельность. Супруга генерала также долгое время не работала. Тем не менее, при обысках в декабре 2019 года у него изъяли 600 000 и $600 000, два золотых слитка и один серебряный, ювелирные изделия, люксовые часы и ручки, а также иконы, имеющие историческую ценность.