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Стало известно о первой в мире смерти из-за майнинга биткоинов

Lenta.ru
46 минут назад

26-летний майнер биткоинов из тайской провинции Чонбури Данай Макмек (Danai Makmek) погиб во время попытки добыть криптовалюту. Согласно данным Daily Mail, это первая смерть в мире из-за майнинга биткоинов.

Майнинг биткоинов впервые привел к смерти
Фото: ReutersReuters

Макмек собрал мощную систему для добычи криптовалюты, которую охлаждал с помощью нескольких вентиляторов. Однажды устройство сломалось, и обеспокоенный таец попросил брата помочь его отремонтировать — он боялся заработать меньше биткоинов из-за простоя оборудования. Брат согласился и пообещал приехать с техником на следующий день.

Однако майнер не смог ждать и попытался самостоятельно починить систему. Предположительно, мужчина погиб от удара током во время ремонта. 21 июля брат тайца приехал к нему домой вместе с компьютерным мастером и обнаружил тело майнера.

Прибывшие сотрудники скорой помощи и полиции констатировали смерть мужчины. По словам полковника полиции Санти Шушеуда (Santi Shoosheud), в комнате не было следов взлома, а на теле погибшего не обнаружено травм, поэтому он считает, что Макмека убило ударом тока. Расследование продолжается.

Как вложиться в биткоин

Исследование Кембриджского университета показало, что во время майнинга биткоинов ежегодно потребляется около 121,36 тераватт-часов (ТВтч), что превышает потребление электроэнергии такими странами, как Аргентина, Нидерланды и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков.

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