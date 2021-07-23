Арестованный по статье о публичном оправдании терроризма блогер Юрий Хованский попросил прощения за свою песню про «Норд-Ост».

Письмо Хованского опубликовал Telegram-канал Baza. По словам блогера, он находится в следственном изоляторе и не может принести извинения на своем YouTube-канале лично. В своем обращении Хованский признает, что его песня о теракте 2002 года — «отвратительна и не имеет оправдания.

«Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», — написал он.

«Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — заключил он.

Хованского задержали 9 июня у него в квартире. Против него возбуждено дело части 2 статьи 205.2 УК. За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы.