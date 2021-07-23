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"Моя ужасная ошибка": Хованский извинился за песню о "Норд-Осте"

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Арестованный по статье о публичном оправдании терроризма блогер Юрий Хованский попросил прощения за свою песню про «Норд-Ост».

Письмо Хованского опубликовал Telegram-канал Baza. По словам блогера, он находится в следственном изоляторе и не может принести извинения на своем YouTube-канале лично. В своем обращении Хованский признает, что его песня о теракте 2002 года — «отвратительна и не имеет оправдания.

«Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было», — написал он.

«Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — заключил он.

Хованского задержали 9 июня у него в квартире. Против него возбуждено дело части 2 статьи 205.2 УК. За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы.

Опубликовано видео задержания блогера Юрия Хованского

Ранее создатель «Версуса» Ресторатор назвал «беззаконием» решение суда по Хованскому. Он счел решение оставить Юрия Хованского в СИЗО слишком суровым.

Происшествия,Видео,Юрий Хованский,ФСИН,
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