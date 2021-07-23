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Опубликовано видео спасения туристов после камнепада в Кабардино-Балкарии

Алевтина Жаркова
1 час назад

В горах Кабардино-Балкарии после камнепада спасли троих туристов из Москвы. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Life SHOT.

Двух женщин и одного мужчину эвакуировали с места ЧП на вертолете. Двоих человек доставили в альпинистский лагерь, еще одного транспортируют в Нальчик, где ему предстоит лечение. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники МЧС и спасательный отряд «Лидер».

Напомним, группа туристов из восьми человек попала под камнепад накануне вечером. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 21:00 мск.

Происшествия,Видео,МЧС,Кабардино-Балкарская Республика,Москва,
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