Двух женщин и одного мужчину эвакуировали с места ЧП на вертолете. Двоих человек доставили в альпинистский лагерь, еще одного транспортируют в Нальчик, где ему предстоит лечение. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники МЧС и спасательный отряд «Лидер».