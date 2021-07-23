Экс-спонсор "Что, где, когда" арестован за кражу на ₽15 млн

Известный банкир и коллекционер произведений искусства Ашот Хачиян (известный также как Адам Эдуардович Янов) задержан в Москве в рамках «интеллектуального» дела. Он обвиняется в краже полотна художника Александра Беггрова стоимостью 15 миллионов рублей.

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Как сообщает издание «Фонтанка», Хачияна после задержания в российской столице доставили в Санкт-Петербург, где провели допрос по уголовному делу 11-летней давности.

Уточняется, что известный в городе на Неве антиквар и бизнесмен Геннадий Тюхменев в 2010 году рассказал органам МВД, что двое неизвестных, прибегнув к мошенническим действиям, украли из офиса на Петровской набережной картину Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».

В результате возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, и в 2015 году Ашота Хачияна объявили в федеральный розыск.

Хачиян получил образование востоковеда, является основателем Интеллект-банка. В 1997-2000 годах был генеральным спонсором телевикторины «Что? Где? Когда?» и организовывал крупные выставки антиквариата.

Также недавно появилось сообщение, что петербургские полицейские устанавливают обстоятельства кражи, случившейся во Всеволожском районе Ленинградской области. Преступник похитил полотна предполагаемой стоимостью в несколько миллионов.

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на 8 мая в полицию обратилась женщина 42-х лет и попросила найти незваного гостя, который побывал на участке в СНТ «Протон». Неизвестный проник в нежилое здание и украл несколько сотен картин.

«Устанавливается размер ущерба украденного и точное количество. Также решается вопрос по поводу возбуждения уголовного дела», —рассказали в ведомстве.